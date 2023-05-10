Гол "Ман Сити" в полуфинале Лиги чемпионов нельзя было засчитывать? Что произошло в матче с "Реалом" (видео)

В Мадриде был забит спорный гол

Уникальная ситуация возникла в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 "Реал" — "Манчестер Сити".

Гол, который забил Кевин де Брюйне на 67-й минуте поединка был забит не по правилам, ведь за 20 секунд до взятия ворот мяч пересек боковую линию, однако суддейская бригада арбитров во главе с португальцем Артуром Диашем проигнорировала эпизод. Об этом сообщает beIN SPORTS в Twitter.

Согласно проекции телеканала, Бернарду Силва не успел сохранить мяч в игре после передачи Кайла Уокера. А через некоторое время МС сравнял счет. Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти злился из-за этого и даже получил желтую карточку.

"Мяч ушел за пределы поля. Я увидел это, рассказал об этом судье. Он дал мне желтую. Я не знаю, почему он не посмотрел VAR", – заявил после игры Анчелотти.

Однако не все так однозначно. Дело в том, что после того, как Силва сохранил мяч в игре футболисты "Ман Сити" потеряли его, а затем быстро вернули после "обрезки" Эдуарду Камавинги. Таким образом, началась новая фаза игры, а потому VAR не должен был вмешиваться (что и произошло).

"Даже если бы мяч вылетел за пределы поля на метр, после того, как Камавинга его вернул команде, это уже другая фаза игры. То, что VAR не вмешался, – техническое решение", — заявил экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес.

У Арсена Венгера свое мнение на этот счет.

"Задача VAR – проверять, чистый гол или нет. В такой ситуации видеоарбитры должны вмешиваться. Эпизод с Бернарду Силвой смотреть они почему-то не стали", — отметил бывший тренер "Арсенала".

Видеообзор матча "Реал" - "Манчестер Сити"

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер предсказал победу "Ман Сити" в Лиге чемпионов. К слову, во втором полуфинале встречаются "Милан" и "Интер".