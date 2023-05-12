"Ман Сити" - "Реал": где и когда смотреть матч за выход в финал Лиги чемпионов

Лучшая команда определится в Манчестере

В среду, 17 мая, определится второй финалист Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. В первой игре англичане и испанцы сыграли вничью (1:1). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ман Сити" — "Реал".

В прямом эфире в Украине второй матч 1/2 финала ЛЧ покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Ответная игра "Манчестер Сити" — "Реал" состоится в Манчестере на стадионе "Сити оф Манчестер", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Обе команды находятся в прекрасной форме, что показал первый поединок в Мадриде. Горожане смотрятся предпочтительнее на бумаге, однако Сливочные неспроста побеждали в Лиге чемпионов 14 раз (рекорд).

В первой игре Королевский клуб в некоторые моменты игры даже превосходил МС во многих аспектах.

Видеообзор матча "Реал" - "Манчестер Сити"

Напомним, первая игра между "Реалом" и "Ман Сити" завершилась громким судейским скандалом. По мнению главного тренера Сливочных Карло Анчелотти, гол Горожан нельзя было засчитывать.

В другом полуфинале ЛЧ встречаются итальянские "Интер" и "Милан", первая встреча которых завершилась убедительной победой Нерадзурри со счетом 2:0.