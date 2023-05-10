"Мілан" на очах Шевченка програв "Інтеру" у півфіналі Ліги чемпіонів (відео)
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У дербі Мілана визначиться фіналіст Ліги чемпіонів
У середу, 10 травня, в рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА зустрілися міланські клуби — "Інтер" та "Мілан".
Зустріч, що проходила у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца", завершилася з рахунком 2:0 на користь "Інтера". Про це повідомляє "Телеграф".
Гра для номінальних господарів розпочалася з холодного душу. Вже на 8-й хвилині Едін Джеко після подачі з кутового вразив ворота Меньяна, а ще за три хвилини колишній хавбек "Шахтаря" Генріх Мхітарян переграв французького воротаря у ближньому бою. Ще за кілька хвилин рефері Хесус Хіль Мансано призначив 11-метровий у ворота "Россонері", проте після перегляду VAR арбітр змінив своє рішення.
"Мілан" – "Інтер" – 0:2
Голи: Джеко (8), Мхитарян (11)
Попередження: Крунич (45+1), Томорі (64) – Мхитарян (45+1)
"Мілан": Меньян, Ернандес, Томорі, К'єр (Тьяу, 59), Калабрія (Калюлю, 82), Тоналі, Крунич, Діас (Побега, 82), Беннасер (Мессіас, 18), Салемакерс (Орігі, 59), Жиру
"Інтер": Онана, Бастоні, Ачербі, Дарміан, Барелла, Чалханоглу (Гальярдіні, 78), Мхитарян (Брозович, 62), Дімарко (де Врей, 70), Думфріс, Джеко (Лукаку, 70), Мартінес (Корреа, 78)
Додамо, на грі був присутній легендарний український футболіст Андрій Шевченко, котрий свого часу виступав за "Мілан".
Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.
Гра-відповідь відбудеться у вівторок, 16 травня, знову в Мілані. Переможець 2-матчевого протистояння Нерадзуррі та Россонері вийде у фінал головного єврокубка, де зустрінеться з переможцем дуелі іспанського "Реала" та англійського "Манчестер Сіті", які вже зіграли перший поєдинок.
Нагадаємо, в 1/4 фіналу ЛЧ "Інтер" без проблем обіграв португальську "Бенфіку", а "Мілан" вибив із турніру ще одну італійську команду — "Наполі".