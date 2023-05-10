"Мілан" на очах Шевченка програв "Інтеру" у півфіналі Ліги чемпіонів (відео)

У дербі Мілана визначиться фіналіст Ліги чемпіонів

У середу, 10 травня, в рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА зустрілися міланські клуби — "Інтер" та "Мілан".

Зустріч, що проходила у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца", завершилася з рахунком 2:0 на користь "Інтера". Про це повідомляє "Телеграф".

Гра для номінальних господарів розпочалася з холодного душу. Вже на 8-й хвилині Едін Джеко після подачі з кутового вразив ворота Меньяна, а ще за три хвилини колишній хавбек "Шахтаря" Генріх Мхітарян переграв французького воротаря у ближньому бою. Ще за кілька хвилин рефері Хесус Хіль Мансано призначив 11-метровий у ворота "Россонері", проте після перегляду VAR арбітр змінив своє рішення.

"Мілан" – "Інтер" – 0:2

Голи: Джеко (8), Мхитарян (11)

Попередження: Крунич (45+1), Томорі (64) – Мхитарян (45+1)

"Мілан": Меньян, Ернандес, Томорі, К'єр (Тьяу, 59), Калабрія (Калюлю, 82), Тоналі, Крунич, Діас (Побега, 82), Беннасер (Мессіас, 18), Салемакерс (Орігі, 59), Жиру

"Інтер": Онана, Бастоні, Ачербі, Дарміан, Барелла, Чалханоглу (Гальярдіні, 78), Мхитарян (Брозович, 62), Дімарко (де Врей, 70), Думфріс, Джеко (Лукаку, 70), Мартінес (Корреа, 78)

Статистика матчу "Мілан" – "Інтер"

Додамо, на грі був присутній легендарний український футболіст Андрій Шевченко, котрий свого часу виступав за "Мілан".

Андрій Шевченко перед матчем "Мілан" – "Інтер"

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Відео голу Джеко

Відео гола Мхітаряна

Гра-відповідь відбудеться у вівторок, 16 травня, знову в Мілані. Переможець 2-матчевого протистояння Нерадзуррі та Россонері вийде у фінал головного єврокубка, де зустрінеться з переможцем дуелі іспанського "Реала" та англійського "Манчестер Сіті", які вже зіграли перший поєдинок.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу ЛЧ "Інтер" без проблем обіграв португальську "Бенфіку", а "Мілан" вибив із турніру ще одну італійську команду — "Наполі".