"Милан" на глазах Шевченко проиграл "Интеру" в полуфинале Лиги чемпионов (видео)

В дерби Милана определится финалист Лиги чемпионов

В среду, 10 мая, в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА встретились миланские клубы — "Интер" и "Милан".

Встреча, проходившая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась со счетом 2:0 в пользу "Интера". Об этом сообщает "Телеграф".

Игра для номинальных хозяев началась с холодного душа. Уже на 8-й минуте Эдин Джеко после подачи с углового поразил ворота Меньяна, а еще через три минуты бывший хавбек "Шахтера" Генрих Мхитарян переиграл французского вратаря в ближнем бою. Еще через несколько минут рефери Хесус Хиль Мансано назначил 11-метровый в ворота "Россонери", однако после просмотра VAR арбитр поменял свое решение.

"Милан" – "Интер" – 0:2

Голы: Джеко (8), Мхитарян (11)

Предупреждения: Крунич (45+1), Томори (64) – Мхитарян (45+1)

"Милан": Меньян, Эрнандес, Томори, Кьер (Тьяу, 59), Калабрия (Калюлю, 82), Тонали, Крунич, Диас (Побега, 82), Беннасер (Мессиас, 18), Салемакерс (Ориги, 59), Жиру

"Интер": Онана, Бастони, Ачерби, Дармиан, Барелла, Чалханоглу (Гальярдини, 78), Мхитарян (Брозович, 62), Димарко (де Врей, 70), Думфрис, Джеко (Лукаку, 70), Мартинес (Корреа, 78)

Статистика матча "Милан" - "Интер"

Добавим, на игре присутствовал легендарный украинский футболист Андрей Шевченко, который в свое время выступал за "Милан".

Андрей Шевченко перед матчем "Милан" - "Интер"

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Видео гола Джеко

Видео гола Мхитаряна

Ответная игра состоится во вторник, 16 мая, вновь в Милане. Победитель 2-матчевого противостояния Нерадзурри и Россонери выйдет в финал главного еврокубка, где встретится с победителем дуэли испанского "Реала" и английского "Манчестер Сити", которые уже сыграли первый поединок.

Напомним, в 1/4 финала ЛЧ "Интер" без проблем обыграл португальскую "Бенфику", а "Милан" выбил из турнира еще одну итальянскую команду — "Наполи".