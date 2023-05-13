"Ман Сіті" — "Реал": букмекери назвали фіналіста Ліги чемпіонів

Букмекери на стороні англійського клубу в протистоянні з "Реалом"

"Манчестер Сіті" — беззаперечний фаворит матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 проти "Реала". У першій грі команди зіграли внічию 1:1. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Реал".

Про це повідомляє Favbet. На думку фахівців, у фінал головного єврокубка вийде саме англійський клуб, попри те, що вершкові добре виглядали у першій зустрічі.

На прохід МС у фінал ЛЧ можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,37. У той самий час подібний успіх Королівського клубу оцінюється коефіцієнтом 3,30.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Ман Сіті" — "Реал" (основний час)

Favbet: (перемога "Ман Сіті" 1,63 — нічия 4,40 — перемога "Реала" 5,30)

William Hill: (1,60 — 4,20 — 5,00)

Bwin: (1,61 — 4,33 — 5,00)

Нагадаємо, перша гра між "Реалом" та "Манчестер Сіті" завершилася гучним суддівським скандалом. У стані Вершкових вважають, що гол Городян не можна було зараховувати.

Відеоогляд матчу "Реал" — "Манчестер Сіті"

В іншому півфіналі ЛЧ зустрічаються італійські "Інтер" та "Мілан", які в першій грі видали вогняний матч, який завершився перемогою Нерадзуррі з рахунком 2:0.