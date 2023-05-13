"Ман Сіті" — "Реал": букмекери назвали фіналіста Ліги чемпіонів
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Букмекери на стороні англійського клубу в протистоянні з "Реалом"
"Манчестер Сіті" — беззаперечний фаворит матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 проти "Реала". У першій грі команди зіграли внічию 1:1. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Реал".
Про це повідомляє Favbet. На думку фахівців, у фінал головного єврокубка вийде саме англійський клуб, попри те, що вершкові добре виглядали у першій зустрічі.
На прохід МС у фінал ЛЧ можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,37. У той самий час подібний успіх Королівського клубу оцінюється коефіцієнтом 3,30.
Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Ман Сіті" — "Реал" (основний час)
- Favbet: (перемога "Ман Сіті" 1,63 — нічия 4,40 — перемога "Реала" 5,30)
- William Hill: (1,60 — 4,20 — 5,00)
- Bwin: (1,61 — 4,33 — 5,00)
Нагадаємо, перша гра між "Реалом" та "Манчестер Сіті" завершилася гучним суддівським скандалом. У стані Вершкових вважають, що гол Городян не можна було зараховувати.
В іншому півфіналі ЛЧ зустрічаються італійські "Інтер" та "Мілан", які в першій грі видали вогняний матч, який завершився перемогою Нерадзуррі з рахунком 2:0.