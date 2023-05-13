"Ман Сити" - "Реал": букмекеры назвали финалиста Лиги чемпионов

Букмекеры на стороне английского клуба в противостоянии с "Реалом"

"Манчестер Сити" — безоговорочный фаворит ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 против "Реала". В первой игре команды сыграли вничью 1:1. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ман Сити" — "Реал".

Об этом сообщает Favbet. По мнению специалистов, в финал главного еврокубка выйдет именно английский клуб, несмотря на то, что Сливочные хорошо смотрелись в первой встрече.

На проход МС в финал ЛЧ можно сделать ставку с коэффициентом 1,37. В то же время подобный успех Королевского клуба оценивается коэффициентом 3,30.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Ман Сити" — "Реал" (основное время)

Favbet: (победа "Ман Сити" 1,63 — ничья 4,40 — победа "Реала" 5,30)

William Hill: (1,60 — 4,20 — 5,00)

Bwin: (1,61 — 4,33 — 5,00)

Напомним, первая игра между "Реалом" и "Манчестер Сити" завершилась громким судейским скандалом. В стане Сливочных считают, что гол Горожан нельзя было засчитывать.

Видеообзор матча "Реал" - "Манчестер Сити"

В другом полуфинале ЛЧ встречаются итальянские "Интер" и "Милан", которые в первой игре выдали огненный матч, завершившийся победой Нерадзурри со счетом 2:0.