"Ман Сіті" знищив "Реал" та вийшов у фінал Ліги чемпіонів (відео)

У Лізі чемпіонів буде англо-італійський фінал

У середу, 17 травня, в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 відбувся суперматч "Ман Сіті" — "Реал", у рамках якого визначився другий фіналіст єврокубка.

Зустріч відбулася у Манчестері на стадіоні "Сіті оф Манчестер" та завершилася з рахунком 4:0 на користь місцевої команди. Про це повідомляє "Телеграф".

Містяни влаштували Королівському клубу неймовірну зустріч. Під час всієї гри манчестерський клуб володів відчутною перевагою, що вилилося у два голи у першому таймі, а також у два взяття воріт у другому. У першій 45-хвилинці Бернарду Сілва оформив дубль, а під завісу другого тайму Мануель Аканджі з другого поверху за допомогою рикошету від Мілітао добив Вершкових. Фінальну крапку в грі поставив Хуліан Альварес, який вийшов на заміну. "Реал" за весь час створив один перспективний момент — удар Крооса здалеку в поперечину.

"Манчестер Сіті" – "Реал" – 4:0. Перший матч – 1:1.

Голи: Бернарду Сілва (23, 37), Мілітао (76, автогол), Альварес (90+1)

Попередження: Рубен Діаш (50), Гюндоган (62), Гріліш (90+1) – Карвахаль (56), Камавінга (75)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Аканджи, Рубен Діаш, Вокер, Родрі, Стоунз, Гріліш, Гюндоган (Марез, 79), де Брюйне (Фоден, 84), Бернарду Сілва, Холанд (Альварес, 89).

"Реал": Куртуа, Камавінга (Тчуамені, 80), Алаба, Мілітао, Карвахаль (Васкес, 80), Модрич, Кроос (Асенсіо, 70), Вальверде, Вінісіус, Бензема, Родріго (Себальос, 81)

Статистика матчу МС – Реал

Український воротар "Реала" Андрій Лунін спостерігав за грою з лави запасних.

Повний відеоогляд зустрічі:

У першій грі, яка пройшла в Мадриді, МС та Вершкові зіграли внічию (1:1). Таким чином, за підсумками двох матчів у вирішальний раунд ЛЧ крокує саме англійський клуб.

Відеоогляд матчу "Реал" — "Манчестер Сіті"

В іншому півфіналі відбулося дербі Мілана, за підсумками якого у фінал Ліги чемпіонів пробився "Інтер". Вирішальний поєдинок у головному єврокубку відбудеться у червні у Стамбулі (Туреччина). Напередодні у ЗМІ просочилася інформація, що фінал ЛЧ можуть перенести до Португалії, якщо після президентських виборів у Туреччині розпочнуться масові заворушення.