"Ман Сіті" знищив "Реал" та вийшов у фінал Ліги чемпіонів (відео)
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У Лізі чемпіонів буде англо-італійський фінал
У середу, 17 травня, в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 відбувся суперматч "Ман Сіті" — "Реал", у рамках якого визначився другий фіналіст єврокубка.
Зустріч відбулася у Манчестері на стадіоні "Сіті оф Манчестер" та завершилася з рахунком 4:0 на користь місцевої команди. Про це повідомляє "Телеграф".
Містяни влаштували Королівському клубу неймовірну зустріч. Під час всієї гри манчестерський клуб володів відчутною перевагою, що вилилося у два голи у першому таймі, а також у два взяття воріт у другому. У першій 45-хвилинці Бернарду Сілва оформив дубль, а під завісу другого тайму Мануель Аканджі з другого поверху за допомогою рикошету від Мілітао добив Вершкових. Фінальну крапку в грі поставив Хуліан Альварес, який вийшов на заміну. "Реал" за весь час створив один перспективний момент — удар Крооса здалеку в поперечину.
"Манчестер Сіті" – "Реал" – 4:0. Перший матч – 1:1.
Голи: Бернарду Сілва (23, 37), Мілітао (76, автогол), Альварес (90+1)
Попередження: Рубен Діаш (50), Гюндоган (62), Гріліш (90+1) – Карвахаль (56), Камавінга (75)
"Манчестер Сіті": Едерсон, Аканджи, Рубен Діаш, Вокер, Родрі, Стоунз, Гріліш, Гюндоган (Марез, 79), де Брюйне (Фоден, 84), Бернарду Сілва, Холанд (Альварес, 89).
"Реал": Куртуа, Камавінга (Тчуамені, 80), Алаба, Мілітао, Карвахаль (Васкес, 80), Модрич, Кроос (Асенсіо, 70), Вальверде, Вінісіус, Бензема, Родріго (Себальос, 81)
Український воротар "Реала" Андрій Лунін спостерігав за грою з лави запасних.
Повний відеоогляд зустрічі:
У першій грі, яка пройшла в Мадриді, МС та Вершкові зіграли внічию (1:1). Таким чином, за підсумками двох матчів у вирішальний раунд ЛЧ крокує саме англійський клуб.
В іншому півфіналі відбулося дербі Мілана, за підсумками якого у фінал Ліги чемпіонів пробився "Інтер". Вирішальний поєдинок у головному єврокубку відбудеться у червні у Стамбулі (Туреччина). Напередодні у ЗМІ просочилася інформація, що фінал ЛЧ можуть перенести до Португалії, якщо після президентських виборів у Туреччині розпочнуться масові заворушення.