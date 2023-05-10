Голанд оскандалився під час матчу "Реал" — "Ман Сіті" (відео)

Батько знаменитого футболіста відзначився неналежною поведінкою під час гри

Під час матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 "Реал" — "Манчестер Сіті" охорона вивела з корпоративної ложі Альфа-Інге Голанда, батька форварда гостей Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє Daily Mail. За інформацією джерела, під час поєдинку у норвежця, який у молодості грав за "Ман Сіті", виник конфлікт з уболівальниками "Реала".

50-річний Голанд вступив у суперечку з фанатами, які ображали його. Якоїсь миті він показав їм непристойний жест. Також повідомляється, що Альф-Інге кидав у фанів Вершкових арахіс. Після цього охорона стадіону вивела Голанда-старшого з ложі.

Матч завершився внічию 1:1, Ерлінг не зумів відзначитись.

Відеоогляд матчу "Реал" — "Манчестер Сіті"

Зазначимо, гра в Мадриді завершилася великим суддівським скандалом. Річ у тому, що "Ман Сіті" відігрався після того, як м’яч перетнув бокову лінію, проте рефері цього не помітив, а VAR не втрутився. Матч-відповідь пройде 17 травня.

Нагадаємо, переможець протистояння Городян та Вершкових вийде у фінал ЛЧ, де зустрінеться з переможцем дуелі "Мілана" та "Інтера".