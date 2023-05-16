"Інтер" добив "Мілан" на шляху у фінал Ліги чемпіонів (відео)

Перший фіналіст Ліги чемпіонів визначився у Мілані

У вівторок, 16 травня, у матчі "Інтер" — "Мілан" визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23.

Зустріч, що проходила у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца", завершилася з рахунком 1:0 на користь "Інтера". Таким чином у фінал турніру пробився саме цей клуб. Про це повідомляє "Телеграф".

Єдиний гол у зустрічі записав на свій рахунок нападник "господарів" Лаутаро Мартінес. Під завісу другого тайму Ромелу Лукаку вивів аргентинця на ударну позицію, а форвард збірної Аргентини прошив воротаря "Мілана" у ближньому бою. Після цього на полі відбулася серія сутичок, але голів команди більше не забивали.

"Інтер" – "Мілан" – 1:0. Перший матч – 2:0.

Гол: Мартінес (74)

Попередження: Барелла (79), Мартінес (82) – Тьяу (56), Тоналі (79), Крунич (82)

"Інтер": Онана, Бастоні, Ачербі, Дарміан, Мхітарян (Брозович, 44), Чалханоглу, Барелла (Гальярдіні, 84), Дімарко, Думфріс, Джеко (Лукаку, 66), Мартінес (Корреа, 84)

"Мілан": Меньян, Ернандес, Томорі, Тьяу (Калюлю, 64), Калабрія, Крунич, Тоналі, Леау, Діас (Орігі, 76), Мессіас (Салемакерс, 76), Жиру

Статистика матчу Інтер - Мілан

Повний відеоогляд зустрічі:

У першій грі, яка також пройшла у Мілані, "Інтер" здобув вражаючу перемогу з рахунком 2:0. За підсумками двоматчевої дуелі у фінал головного єврокубка вийшов "Інтер".

Відеоогляд першого матчу "Мілан" — "Інтер"

У вирішальному поєдинку "Нерадзуррі" зустрінуться з переможцем протистояння "Ман Сіті" та "Реала", які гру-відповідь проведуть у середу, 17 травня. У першому поєдинку англійці та іспанці переможця не виявили. Фінал ЛЧ має відбутися у Стамбулі у червні, щоправда, через президентські вибори в Туреччині та потенційні заворушення УЄФА може перенести зустріч у Португалію.