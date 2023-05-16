"Інтер" – "Мілан": онлайн-трансляція другого півфіналу Ліги чемпіонів

Фіналіст визначиться в Мілані

У вівторок, 16 травня, в рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться міланське дербі. У першій грі Нерадзуррі перемогли Россонері з рахунком 2:0.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Інтер" — "Мілан". Гра, яка відбудеться у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца", розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Обидві команди підходять до поєдинку у різному настрої. "Інтер" переміг "Сассуоло" (4:2) і увірвався до топ-3 Серії А, а "Мілан" сенсаційно поступився "Спеції" (0:2), погіршивши своє становище у боротьбі за місце у ЛЧ 2023/24. "Россонері" опустилися на 5 місце у турнірній таблиці за три тури до закінчення першості. Тепер їм потрібно розраховувати або на осічку конкурентів, або на перемогу в ЛЧ, хоча після першого матчу в це важко повірити.

Відеоогляд першого матчу "Мілан" — "Інтер"

Букмекери також не на боці "Мілана". До речі, гру-відповідь можна буде подивитися по ТБ в Україні.

В іншому півфіналі ЛЧ зустрінуться іспанський "Реал" та англійський "Манчестер Сіті". Вони свій матч 1/2 фіналу проведуть у середу, 17 травня.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів "Інтер" переграв "Бенфіку", а "Мілан" вибив із турніру "Наполі".