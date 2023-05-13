"Інтер" — "Мілан": хто фаворит битви за фінал Ліги чемпіонів
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"Інтер" — беззаперечний фаворит півфінальної пари
Букмекери практично не сумніваються у проході Нерадзуррі у фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 після першої гри з Россонері (2:0). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Інтер" — "Мілан".
Про це повідомляє Favbet. Аналітики віддають невелику перевагу "Інтеру" у грі-відповіді, яка відбудеться 16 травня в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца", однак у їх проході спеціалісти практично не сумніваються.
На вихід "Інтера" у фінал ЛЧ букмекери пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,08. Подібний успіх "Мілана" стане дивом — коефіцієнт 9,70.
Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Інтер" — "Мілан" (основний час)
- Favbet: (перемога "Інтера" 2,13 — нічия 3,40 — перемога "Мілана" 3,80)
- William Hill: (2,10 — 3,20 — 3,70)
- Bwin: (2,10 — 3,30 — 3,60)
Після першої гри, в якій Нерадзуррі без шансів перемогли "Мілан", "Інтер" виглядає беззаперечним фаворитом, однак у Лізі чемпіонів траплялися камбеки навіть зі складніших ситуацій.
Гру-відповідь "Інтер" — "Мілан" можна буде подивитися в Україні по ТБ.
Зазначимо, у другому півфіналі ЛЧ зустрінуться англійський "Ман Сіті" та іспанський "Реал", які у першому матчі переможця не виявили (1:1).