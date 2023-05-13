"Интер" - "Милан": кто фаворит битвы за финал Лиги чемпионов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
"Интер" — безоговорочной фаворит полуфинальной пары
Букмекеры практически не сомневаются в проходе Нерадзурри в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 после первой игры с Россонери (2:0). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Интер" — "Милан".
Об этом сообщает Favbet. Аналитики отдают небольшое предпочтение "Интеру" в ответной игре, которая состоится 16 мая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", однако в их проходе специалисты практически не сомневаются.
На выход "Интера" в финал ЛЧ букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,08. Подобный успех "Милана" станет чудом — коэффициент 9,70.
Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Интер" — "Милан" (основное время)
- Favbet: (победа "Интера" 2,13 — ничья 3,40 — победа "Милана" 3,80)
- William Hill: (2,10 — 3,20 — 3,70)
- Bwin: (2,10 — 3,30 — 3,60)
После первой игры, в которой Нерадзурри без шансов победили "Милан", "Интер" смотрится безоговорочным фаворитом, однако в Лиге чемпионов случались камбэки даже из более сложных ситуаций.
Ответную игру "Интер" — "Милан" можно будет посмотреть в Украине по ТВ.
Отметим, во втором полуфинале ЛЧ встретятся английский "Ман Сити" и испанский "Реал", которые в первом матче победителя не выявили (1:1).