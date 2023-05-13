Укр

Латентная вата? Зозуля жестко прошелся по Шевченко

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Роман Зозуля раскритиковал Андрея Шевченко Новость обновлена 13 мая 2023, 13:57
Роман Зозуля раскритиковал Андрея Шевченко. Фото Facebook Романа Зозули

"Шева" засветился на матче Лиги чемпионов рядом с сербом Новаком Джоковичем

Украинский футболист-волонтер Роман Зозуля "наехал" на легенду украинского футбола Андрея Шевченко, который сидел рядом с теннисистом Новаком Джоковичем на матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Милан" — "Интер" (1:1). Серб поддерживает возвращение россиян в международный спорт, а его отец публично поддержал рф в войне против Украины.

Соответствующий пост Зозуля опубликовал на своей странице в Facebook. Роман не понимает, как амбассадор платформы United 24 может публично общаться с человеком, который активно выступает за возвращение россиян в международный спорт. При этом Новак отказался комментировать войну в Украине.

"Почему-то Андрей Николаевич упорно делает вид, что его личные интересы, дружба и предпочтения вне войны. Некий ситуативный патриотизм. Мы требуем от всего мира санкций и недопуска российских спортсменов к международным чемпионатам и соревнованиям, а наш амбассадор тусит с основными адептами и пропагандистами противоположной точки зрения. Так адекватно ли после этого нас воспринимают в мире?", — задается вопросом Роман.

Роман Зозуля раскритиковал Андрея Шевченко
Роман Зозуля раскритиковал Андрея Шевченко

Ранее Зозуля раскритиковал Шевченко за бездействие после того, как президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали предоставить слово на ЧМ-2022. При этом Роман напомнил "Шеве" о его бывшем бизнес-партнере Романе Абрамовиче.

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #ФК Интер (Милан) #ФК Милан #Лига Чемпионов #Роман Зозуля