"Шева" засветился на матче Лиги чемпионов рядом с сербом Новаком Джоковичем

Украинский футболист-волонтер Роман Зозуля "наехал" на легенду украинского футбола Андрея Шевченко, который сидел рядом с теннисистом Новаком Джоковичем на матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Милан" — "Интер" (1:1). Серб поддерживает возвращение россиян в международный спорт, а его отец публично поддержал рф в войне против Украины.

Соответствующий пост Зозуля опубликовал на своей странице в Facebook. Роман не понимает, как амбассадор платформы United 24 может публично общаться с человеком, который активно выступает за возвращение россиян в международный спорт. При этом Новак отказался комментировать войну в Украине.

"Почему-то Андрей Николаевич упорно делает вид, что его личные интересы, дружба и предпочтения вне войны. Некий ситуативный патриотизм. Мы требуем от всего мира санкций и недопуска российских спортсменов к международным чемпионатам и соревнованиям, а наш амбассадор тусит с основными адептами и пропагандистами противоположной точки зрения. Так адекватно ли после этого нас воспринимают в мире?", — задается вопросом Роман.

Роман Зозуля раскритиковал Андрея Шевченко

Ранее Зозуля раскритиковал Шевченко за бездействие после того, как президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали предоставить слово на ЧМ-2022. При этом Роман напомнил "Шеве" о его бывшем бизнес-партнере Романе Абрамовиче.