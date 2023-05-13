"Шева" засвітився на матчі Ліги чемпіонів поряд із сербом Новаком Джоковичем

Український футболіст-волонтер Роман Зозуля наїхав на легенду українського футболу Андрія Шевченка, який сидів поряд з тенісистом Новаком Джоковичем на матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів "Мілан" — "Інтер" (1:1). Серб підтримує повернення росіян у міжнародний спорт, а його батько публічно підтримав рф у війні проти України.

Відповідний пост Зозуля опублікував на своїй сторінці у Facebook. Роман не розуміє, як амбасадор платформи United 24 може публічно спілкуватися з людиною, яка активно виступає за повернення росіян у міжнародний спорт. Новак навіть відмовився коментувати війну в Україні.

"Чомусь Андрій Миколайович вперто робить вигляд, що його особисті інтереси, дружба і вподобання поза війною. Такий собі ситуативний патріотизм.

Ми вимагаємо від усього світу санкцій і недопуску російських спортсменів до міжнародних чемпіонатів і змагань, а наш амбасадор тусить з основними адептами й пропагандистами протилежної точки зору. То чи адекватно після цього нас сприймають у світі?", — написав Роман.

Роман Зозуля розкритикував Андрія Шевченка

Раніше Зозуля розкритикував Шевченка за бездіяльність після того, як президенту України Володимиру Зеленському відмовили надати слово на ЧС-2022. При цьому Роман нагадав "Шеві" про його колишнього бізнес-партнера Романа Абрамовича.