"Интер" - "Милан": онлайн-трансляция второго полуфинала Лиги чемпионов

Финалист определится в Милане

Во вторник, 16 мая, в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА состоится Миланское дерби. В первой игре Нерадзурри повергли Россонери со счетом 2:0.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Интер" — "Милан". Игра, которая состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", начнется в 22:00 по киевскому времени.

Обе команды подходят к поединку в разном настроении. "Интер" победил "Сассуоло" (4:2) и ворвался в топ-3 Серии А, а "Милан" сенсационно уступил "Специи" (0:2), усугубив свое положение в борьбе за место в ЛЧ 2023/24. "Россонери" опустились на 5 место в турнирной таблице за три тура до окончания первенства. Теперь им нужно рассчитывать либо на осечку конкурентов, либо на победу в ЛЧ, хотя после первого матча в это верится с трудом.

Видеообзор первого матча "Милан" - "Интер"

Букмекеры также не на стороне "Милана". К слову, ответную игру можно будет посмотреть по ТВ в Украине.

В другом полуфинале ЛЧ встретятся испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити". Они свой матч 1/2 финала проведут в среду, 17 мая.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов "Интер" переиграл "Бенфику", а "Милан" выбил из турнира "Наполи".