"Интер" - "Милан": где и когда смотреть ответный полуфинал Лиги чемпионов
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Финалист определится в Милане
Во вторник, 16 мая, "Интер" и "Милан" проведут второй поединок в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. В первой встрече все решилось за несколько минут.
В прямом эфире в Украине ответный матч команд в 1/2 финала ЛЧ покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.
Игра "Интер" — "Милан" состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась убедительной победой Нерадзурри со счетом 2:0, при этом Россонери смотрелись весьма блекло на протяжении всего поединка. Тем не менее на кону стоит выход в финал главного еврокубка, а потому "Милан" наверняка даст бой "Интеру".
Во втором полуфинале встретятся "Ман Сити" и "Реал", которые первую игру в Мадриде завершили вничью (1:1). Кроме того, в поединке произошел громкий судейский скандал, несмотря на наличие системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов "Интер" оказался сильнее за "Бенфику", а "Милан" переиграл "Наполи".