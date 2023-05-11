"Интер" - "Милан": где и когда смотреть ответный полуфинал Лиги чемпионов

Финалист определится в Милане

Во вторник, 16 мая, "Интер" и "Милан" проведут второй поединок в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. В первой встрече все решилось за несколько минут.

В прямом эфире в Украине ответный матч команд в 1/2 финала ЛЧ покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Игра "Интер" — "Милан" состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась убедительной победой Нерадзурри со счетом 2:0, при этом Россонери смотрелись весьма блекло на протяжении всего поединка. Тем не менее на кону стоит выход в финал главного еврокубка, а потому "Милан" наверняка даст бой "Интеру".

Видеообзор первого матча "Милан" - "Интер"

Во втором полуфинале встретятся "Ман Сити" и "Реал", которые первую игру в Мадриде завершили вничью (1:1). Кроме того, в поединке произошел громкий судейский скандал, несмотря на наличие системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов "Интер" оказался сильнее за "Бенфику", а "Милан" переиграл "Наполи".