"Інтер" — "Мілан": де і коли дивитися гру-відповідь Ліги чемпіонів

Фіналіст визначиться у Мілані

У вівторок, 16 травня, "Інтер" та "Мілан" проведуть другий поєдинок у рамках півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. У першій зустрічі все вирішилося за кілька хвилин.

У прямому ефірі в Україні матч-відповідь команд в 1/2 фіналу ЛЧ покажуть Volia TV і "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра "Інтер" — "Мілан" відбудеться у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Перша зустріч завершилася переконливою перемогою Нерадзуррі з рахунком 2:0, при цьому Россонері виглядали дуже блякло протягом усього поєдинку. Однак на кону стоїть вихід у фінал головного єврокубка, а тому "Мілан", напевно, дасть бій "Інтеру".

Відеоогляд першого матчу "Мілан" — "Інтер"

У другому півфіналі зустрінуться "Ман Сіті" та "Реал", які першу гру в Мадриді завершили внічию (1:1). Крім того, у поєдинку стався гучний суддівський скандал, попри наявність системи відеодопомоги арбітрам (VAR).

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Інтер" виявився сильнішим за "Бенфіку", а "Мілан" переграв "Наполі".