"Интер" добил "Милан" на пути в финал Лиги чемпионов (видео)

Первый финалист Лиги чемпионов определился в Милане

Во вторник, 16 мая, в матче "Интер" — "Милан" определился первый финалист Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23.

Встреча, проходившая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась со счетом 1:0 в пользу "Интера". Таким образом, в финал турнира пробился именно этот клуб. Об этом сообщает "Телеграф".

Единственный гол во встрече записал на свой счет нападающий "хозяев" Лаутаро Мартинес. Под занавес второго тайма Ромелу Лукаку вывел аргентинца на ударную позицию, а форвард сборной Аргентины прошил вратаря "Милана" в ближнем бою. После этого на поле произошла серия стычек, но голов команды больше не забивали.

"Интер" – "Милан" – 1:0. Первый матч – 2:0.

Гол: Мартинес (74)

Предупреждения: Барелла (79), Мартинес (82) – Тьяу (56), Тонали (79), Крунич (82)

"Интер": Онана, Бастони, Ачерби, Дармиан, Мхитарян (Брозович, 44), Чалханоглу, Барелла (Гальярдини, 84), Димарко, Думфрис, Джеко (Лукаку, 66), Мартинес (Корреа, 84)

"Милан": Меньян, Эрнандес, Томори, Тьяу (Калюлю, 64), Калабрия, Крунич, Тонали, Леау, Диас (Ориги, 76), Мессиас (Салемакерс, 76), Жиру

Статистика матча Интер - Милан

Полный видеообзор встречи:

В первой игре, которая также прошла в Милане, "Интер" добыл впечатляющую победу со счетом 2:0. По итогам 2-матчевой дуэли в финал главного еврокубка вышел "Интер".

Видеообзор первого матча "Милан" - "Интер"

В решающем поединке "Нерадзурри" встретятся с победителем противостояния "Ман Сити" и "Реала", которые ответную игру проведут в среду,17 мая. В первом поединке англичане и испанцы победителя не выявили. Финал ЛЧ должен состояться в Стамбуле в июне, правда, из-за президентских выборов в Турции и потенциальных беспорядков УЕФА может перенести встречу в Португалию.