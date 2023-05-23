У Бразилії "погасла" статуя Христа-Спасителя: що сталося (відео)

На батьківщині підтримали футболіста збірної Бразилії

Вогні статуї Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) були виключені на знак солідарності з футболістом "Реала" і збірної Бразилії Вінісіусом Жуніором, який зазнав расистських образ з боку фанатів "Валенсії" (0:1) у матчі 35-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2022/23. Напередодні Вершкові вилетіли з Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє uol. Організатори акції, яка тривала годину, назвали відключення вогнів статуї "символом колективної боротьби з расизмом та знаком солідарності з футболістом та всіма тими, хто страждає від забобонів у всьому світі".

Вінісіус на своїй сторінці у Twitter розповів, що дана акція зворушила його.

"Чорна і разюча. Статуя Христа-Спасителя була саме такою. Акція солідарності, яка зворушила мене. Але я хочу, перш за все, надихати й привносити більше світла в нашу боротьбу.

Я дуже ціную весь потік любові та підтримки, який я отримав за останні кілька місяців. Як у Бразилії, так і по всьому світу. Я точно знаю хто є хто. Розраховуйте на мене, тому що добрих людей більшість, і я не здамся.

У мене є мета в житті, і якщо мені доведеться страждати ще більше і більше, щоб майбутні покоління не стикалися із подібними ситуаціями, я готовий", – написав футболіст.

Крім того, вінгер збірної Бразилії показав відео, на якому вболівальники "Валенсії" кричать "мавпа" у його бік.

Нагадаємо, "Реал" поступився "Валенсії", а сам Вінісіус був вилучений з поля за суперечку наприкінці гри.

Раніше повідомлялося, що кубинська волейболістка стала жертвою расизму в росії. Кубинка дочекалася вибачень лише через рік.