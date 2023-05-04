Не минуло й року: російський тренер вибачився перед кубинкою за "мавпу"

Росіянин образив волейболістку і принципово не вибачався перед нею майже рік

Тренер Андрій Воронков вибачився перед кубинською волейболісткою Айламою Монталво за образу в матчі, що відбувся 12 травня 2022 року у фіналі чемпіонату рф між "Локомотивом" та "Уралочкою".

Про це повідомили у Всеросійській федерації волейболу (ВФВ), передає ТАСС. Після публічних вибачень Воронкову пом’якшили покарання, і тепер він може повернутися до тренерської діяльності. Андрія було усунуто від тренерської діяльності на два роки, але після вибачень другий рік покарання став умовним.

"Андрій Воронков вибачився за те, що сталося. Це стало одним із факторів. Також до ВФВ звернулися громадські діячі та керівництво клубу з Калінінграда", — заявили у ВФВ.

Нагадаємо, у травні минулого року Воронков звернувся до своєї підопічної із фразою: "Чому знову ловиш цю мавпу?". У складі обох команд була лише одна темношкіра волейболістка — кубинка Монталво з "Уралочки", яка виступає на позиції дограваючої. Неймовірно, але тодішній тренер "Локомотива" Воронкова та сама команда відмовилися вибачатися перед кубинською спортсменкою.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували на фронті російського тренера "Уралочки", який прийшов в Україну вбивати українців.