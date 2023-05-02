ЗСУ ліквідували окупанта-тренера, який вирішив піти вбивати українців

Росіянин прийшов до України зі зброєю в руках

Російський окупант, волейбольний тренер спортивної школи "Уралочка" Денис Єфанов знайшов свою смерть в Україні. Раніше ЗСУ ліквідували загарбника-футболіста.

Про це повідомляє e1.ru. Восени Єфанов потрапив під часткову мобілізацію у рф.

За інформацією джерела, ЗСУ ліквідували окупанта за допомогою мінометного вогню. Дата похорону тренера поки не призначена. Родичі чекають, коли тіло загиблого доставлять до Єкатеринбурга. Повідомляється, що Єфанов 20 років працював тренером з волейболу і за цей час встиг виховати не один десяток уславлених спортсменок.

Нагадаємо, відомий російський боєць ММА Володимир Мінєєв заявив, що воює в Україні, щоправда, навіть у рф сумніваються в цьому. Спортсмен-окупант нещодавно подав документи на депутатство на окупованій території України. Раніше він розповів, що поїде служити до Підмосков’я. У грудні 2022 року росіянин зазначив, що є "добровольцем", хоча при цьому він отримував повістку у вересні в рамках часткової мобілізації в росії.

Раніше повідомлялося, що в Україні знайшов свою смерть частково мобілізований російський хокеїст.