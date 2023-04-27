"Розвідник донецьких ресторанів": у мережі висміяли російського чемпіона, який пішов воювати проти України

У мережі не вірять, що боєць ММА перебуває у зоні бойових дій

Відомий російський боєць ММА Володимир Мінєєв, який зібрався стати депутатом на окупованій території України, повідомив, що служить розвідником в армії рф в зоні бойових дій.

Відповідний коментар чемпіона AMC Fight Nights Global у середній вазі доступний на ТАСС. Боєць ММА розповів, що зараз служить добровольцем у лавах окупантів, однак у мережі з недовірою сприйняли дані слова спортсмена.

"Я стежив за тим, що відбувається в ДНР. У цей час я займався становленням себе, у мене є сім’я. Але серце боліло завжди, не міг залишатися байдужим. Я почав свій курс зближення з Донбасом у 2018 році.

Коли почалася спеціальна військова операція, на жаль, у моїй сім’ї сталася трагічна подія – майже на самому початку я втратив брата. Через рік я пішов служити добровольцем і зараз несу службу в лавах ЗС росії.

Служу розвідником у підрозділі спецназу. Я себе великим не вважаю. Ми робимо те, що маємо робити", – заявив Мінєєв.

У мережі не вірять, що російський боєць ММА перебуває на передовій. Один із користувачів вважає, що Володимир веде розвідку у ресторанах Донецька.

У своєму останньому бою Мінєєв переміг Фернандо Родрігеса за правилами кікбоксингу.

Раніше Мінєєв розповів, що поїде служити у Підмосков’я. У грудні 2022 року росіянин заявив, що є "добровольцем", хоча при цьому він отримав повістку у вересні в рамках часткової мобілізації у рф.