"Разведчик донецких ресторанов": в сети высмеяли российского чемпиона, ушедшего воевать против Украины

В сети не верят, что боец ММА находится в зоне боевых действий

Известный российский боец ММА Владимир Минеев, который собрался стать депутатом на оккупированной территории Украины, сообщил, что служит разведчиком в армии рф в зоне боевых действий.

Соответствующий комментарий чемпиона AMC Fight Nights Global в среднем весе доступен на ТАСС. Боец ММА рассказал, что сейчас служит добровольцем в рядах оккупантов, однако в сети с недоверием восприняли данные слова спортсмена.

"Я следил за тем, что происходит в ДНР. В это время я занимался становлением себя, у меня есть семья. Но сердце болело всегда, не мог оставаться безучастным. Я начал свой курс сближения с Донбассом в 2018 году.

Когда началась специальная военная операция, к сожалению, в моей семье произошло трагическое событие – почти в самом начале я потерял брата. Через год я ушел служить добровольцем и сейчас несу службу в рядах ВС рф.

Служу разведчиком в подразделении спецназа. Я себя великим не считаю. Мы делаем то, что должны делать", – заявил Минеев.

В сети не верят, что российский боец ММА находится на передовой. Один из пользователей считает, что Владимир ведет разведку в ресторанах Донецка.

В своем последнем бою Минеев победил Фернандо Родригеса по правилам кикбоксинга.

Ранее Минеев рассказал, что поедет служить в Подмосковье. В декабре 2022 года россиянин заявил, что является "добровольцем", хотя при этом он получил повестку в сентябре в рамках частичной мобилизации в рф.