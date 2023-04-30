Спортсменка згадала про розмову з рідними

Зіркова українська фехтувальник Ольга Харлан, яка напередодні виграла бронзову нагороду на етапі Гран-прі з фехтування в Сеулі, зізналася, що після повномасштабного вторгнення рф її батьки готувалися до ядерної війни

Про це олімпійська чемпіонка розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу ВДОМА. За її словами, вони залишаються в їхньому рідному місті Миколаєві.

"Вони одразу сказали, що поїдуть тільки якщо рашисти зайдуть у місто. Жодні бомби [не змусять їх виїхати], сплять у підвалах... Щоб було зрозуміло, вони готувалися до ядерної війни", — заявила Харлан.

Спортсменка зазначила, що в той час, коли вона була шокована, її мама демонструвала розслабленість.

"У той момент, коли всі почали про це розмовляти, я йду на тренування і розмовляю з мамою. Кладу трубку і думаю: "Я, б**ха, розмовляю з мамою про ядерну війну. Серйозно? Що взагалі відбувається?", — згадує Харлан.

Раніше на турнірі з фехтування в Пусані атлеткам заборонили українську символіку.

Всупереч допуску росіян та білорусів до турнірів Міжнародна федерація фехтування (FIE) не погодила заявку учасників з країн-агресорів у Сеулі в рамках кваліфікації на Олімпіаду-2024, тому українці брали участь у змаганнях.

Нагадаємо, що українська влада заборонила своїм спортсменам виступати на міжнародних стартах за участю представників рф та Білорусі.