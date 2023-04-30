Спортсменка вспомнила о разговоре с родными

Звездная украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая накануне выиграла бронзовую награду на этапе Гран-при по фехтованию в Сеуле, призналась, что после полномасштабного вторжения рф ее родители готовились к ядерной войне

Об этом олимпийская чемпионка рассказала в интервью YouTube-каналу ВДОМА. По ее словам, они остаются в их родном городе Николаеве.

"Они сразу сказали, что уедут только если рашисты зайдут в город. Никакие бомбы [не заставят их уехать], спят в подвалах… Чтобы было понятно, они готовились к ядерной войне", — заявила Харлан.

Спортсменка отметила, что в то время, когда она была в шоке, ее мама демонстрировала расслабленность.

"В тот момент, когда все начали об этом разговаривать, я иду на тренировку и разговариваю с мамой. Кладу трубку и думаю: "Я, б**ха, разговариваю с мамой о ядерной войне. Серьезно?! Что вообще происходит?", — вспоминает Харлан.

Ранее на турнире по фехтованию в Пусане атлеткам запретили украинскую символику.

Вопреки допуску россиян и белорусов к турнирам, Международная федерация фехтования (FIE) не согласовала заявку участников из стран-агрессоров в Сеуле в рамках квалификации на Олимпиаду-2024, поэтому украинцы участвовали в соревнованиях.

Напомним, что украинские власти запретили своим спортсменам выступать на международных стартам с участием представителей рф и Беларуси.