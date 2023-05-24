"Зачем тогда играть?": Тренер "Днепра-1" негодует из-за судейства

В "Днепре-1" пожаловались на арбитраж

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура чемпионата Украины против полтавской "Ворсклы" (1:2).

Соответствующий комментарий наставника днепровского клуба доступен на telegram-канале "УПЛ жива". Кучер считает, что его команду засудили, несмотря на тот факт, что на матче работала бригада VAR.

"Все расстроены, потому что мы играли, отдавались, показывали хороший футбол сегодня, но одного забитого мяча нам не хватило.

Что произошло во время игры? Пенальти в наши ворота: где-то там ВАР сказал, что есть. Непонятно. Дальше рука в штрафной площади соперника – здесь ВАР говорит, что нет. Так должен быть пенальти, или нет? Я не понимаю. Помню, Полтава играла с кем-то, закончили 2:2. Им поставили пенальти за такое же попадание мяча в руку.

А здесь такие не ставят. И это уже не в первый раз такое. У нас с "Кривбассом" была рука у соперника, не поставили, мы проиграли. Кому-то ставят, а кому-то нет. Может, нужно еще один ВАР поставить? Трактуют непонятно как.

Нам еще предстоит сыграть две игры – я не понимаю ту желтую карточку, которую нам дали. Нам говорят: "ваш мяч, ваш аут" — и здесь ему влепили четвертую карточку, чтобы он пропустил игру с "Шахтером" (Сватку — прим.). Непонятные вещи, которые встречаются в нашем футболе.

Целый год играли, чего-то добивались, отдавали силы и через одну игру все это сломать? Зачем тогда играть? Спасибо", – сказал Кучер.

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