Чемпионат Украины по футболу, 28 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Игровой тур продлится всего два дня

В среду, 24 мая, матчами "Колос" — "Динамо" и "Днепр-1" — "Ворскла" стартует 28-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23. Накануне стало известно, что последняя команда Украинской премьер-лиги (УПЛ) ФК "Львов" прекращает свое существование.

С расписанием и результатами всех игр УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Добавим, что все лидеры первенства свои матчи сыграют в среду, 24 мая. В центральной игре тура встретятся "Заря" и "Шахтер".

Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 28 тура УПЛ

24 мая, среда

"Колос" — "Динамо" — 13:00, setantasports.com

"Днепр-1" — "Ворскла" — 13:00, YouTube

"Верес" — "Александрия" — 15:00, setantasports.com

"Заря" — "Шахтер" — 17:00, YouTube

25 мая, четверг

"Минай" — "Рух" — 13:00, setantasports.com

"Ингулец" — "Металлист 1925" — 14:00, setantasports.com

"Львов" — "Черноморец" — 14:00, setantasports.com

"Кривбасс" — "Металлист" — 15:00, setantasports.com

Турнирное положение команд в УПЛ по итогам 27 тура

С результатами и видеообзорами матчей 27-го тура чемпионата Украины по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне УПЛ Александр Усик может дебютировать в высшем дивизионе украинского футбола.