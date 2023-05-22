Клуб украинской Премьер-лиги прекратит свое существование

Команда не сыграет в последнем туре

Участник украинской Премьер-лиги (УПЛ) по футболу "Львов", тренера вратарей которого Василия Хомутовского приговорили в Беларуси к двум годам ограничения свободы, прекратит свое существование.

Об этом сообщает "Футбол ТIМЕ". По информации журналистов проекта, с 1 июня клуб не будет спонсироваться его президентом Богданом Копытко.

Отмечается, что менеджмент "Львова" уже уведомил об этом футболистов команды и даже попросил их забрать с базы все вещи.

При этом клуб уже покинул Алексей Боровиков, который в начале 2023 года стал его почетным президентом для того, чтобы спасти от вылета в Первую лигу.

"Рух" - "Львов". Видео голов и обзор матча 27 тура УПЛ

До конца текущего сезона УПЛ "Львов" проведет два матча из трех — против "Черноморца" и "Ингульца". На поединок против "Колоса" в последнем туре он уже не отправится.

Напомним, что команда замыкает турнирную таблицу в элитном украинском дивизионе и уже не имеет шансов на спасение в Премьер-лиге.

Примечательно, что еще минувшей зимой "Львов" подписал сразу 14 новых футболистов.

Недавно бразильская команда "Бател" решила сохранить имя и цвета украинского клуба "Мариуполь", который фактически исчез из-за полномасштабной войны рф против Украины.