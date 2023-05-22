Клуб української Прем’єр-ліги припинить своє існування
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Команда не зіграє в останньому турі
Учасник української Прем’єр-ліги (УПЛ) з футболу "Львів", тренера воротарів якого Василя Хомутовського засудили в Білорусі до двох років обмеження волі, припинить своє існування.
Про це повідомляє "Футбол ТІМЕ". За інформацією журналістів проекту, з 1 червня клуб не спонсоруватиметься його президентом Богданом Копитком.
Зазначається, що менеджмент "Львова" вже повідомив про це футболістів команди та навіть попросив їх забрати з бази усі речі.
При цьому клуб уже залишив Олексій Боровиков, який на початку 2023 року став його почесним президентом для того, щоб урятувати від вильоту до Першої ліги.
До кінця поточного сезону УПЛ "Львів" проведе два матчі з трьох — проти "Чорноморця" та "Інгульця". На поєдинок проти "Колоса" в останньому турі він уже не вирушить.
Нагадаємо, що команда замикає турнірну таблицю в елітному українському дивізіоні та вже не має шансів на порятунок у Прем’єр-лізі.
Примітно, що ще минулої зими "Львів" підписав одразу 14 нових футболістів.
Нещодавно бразильська команда "Бател" вирішила зберегти ім’я та кольори українського клубу "Маріуполь", який фактично зник через повномасштабну війну рф проти України.