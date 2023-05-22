Клуб української Прем’єр-ліги припинить своє існування

Команда не зіграє в останньому турі

Учасник української Прем’єр-ліги (УПЛ) з футболу "Львів", тренера воротарів якого Василя Хомутовського засудили в Білорусі до двох років обмеження волі, припинить своє існування.

Про це повідомляє "Футбол ТІМЕ". За інформацією журналістів проекту, з 1 червня клуб не спонсоруватиметься його президентом Богданом Копитком.

Зазначається, що менеджмент "Львова" вже повідомив про це футболістів команди та навіть попросив їх забрати з бази усі речі.

При цьому клуб уже залишив Олексій Боровиков, який на початку 2023 року став його почесним президентом для того, щоб урятувати від вильоту до Першої ліги.

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До кінця поточного сезону УПЛ "Львів" проведе два матчі з трьох — проти "Чорноморця" та "Інгульця". На поєдинок проти "Колоса" в останньому турі він уже не вирушить.

Нагадаємо, що команда замикає турнірну таблицю в елітному українському дивізіоні та вже не має шансів на порятунок у Прем’єр-лізі.

Примітно, що ще минулої зими "Львів" підписав одразу 14 нових футболістів.

Нещодавно бразильська команда "Бател" вирішила зберегти ім’я та кольори українського клубу "Маріуполь", який фактично зник через повномасштабну війну рф проти України.