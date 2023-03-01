ФК "Львів": "Важливо, щоб російського біля нас не було на відстані в тисячі кілометрів"

Клуб у міжсезоння підписав одразу 14 нових футболістів

Напередодні старту другого кола сезону Української Прем’єр-ліги ФК "Львів" спільно з офіційним партнером Parimatch Ukraine провели прес-конференцію, на якій представили зимових новачків клубу та обговорили майбутні перспективи команди.

В міжсезоння "містяни" підписали одразу 14 нових футболістів, серед яких як досвідчені українські гравці, так і потужні легіонери.

- Завдання команди – просте: залишитися в Прем’єр-лізі і вже з літа формувати зовсім інші плани та задачі. А в подальшій перспективі –Єврокубки, — прокоментував зимову трансферну кампанію генеральний директор ФК "Львів" Вадим Левчук.

Директор ФК "Львів" Вадим Левчук

Головний тренер команди Олег Дулуб наголосив на тому, що команда дійсно отримала підсилення та готова виконувати поставлені перед нею задачі:

- На зборах ми намагалися донести до гравців нашу модель гри, як нам це вдалося – покаже сезон. Ми дуже ретельно підбирали виконавців, кожного переглядали, з кожним окремо спілкувалися. І за рівнем майстерності ці футболісті значно вищі, ніж ті, хто пішов, — заявив білоруський спеціаліст.

Головний тренер ФК "Львів" Олег Дулуб

Новим капітаном ФК "Львів" став голкіпер Олександр Рибка, який також долучився до команди взимку. Екс-гравець національної збірної України прагне привнести в колектив свій досвід та впевненість у власних силах.

- Я ще не відчув у повному обсязі відповідальність від того, що став капітаном. Але я вдячний команді за цей вибір, мені приємно. Ми робитимемо все необхідне для успіху.

Новий капітан ФК "Львів" Олександр Рибка

Ще один новачок львів’ян Адерінсола Есеола зауважив, що нинішнім девізом "містян" стане гасло їх офіційного партнера Parimatch Ukraine – Народжені в Україні – заряджені перемагати!

Новий гравець ФК "Львів" Адерінсола Есеола

В такий складний для України час для нас особливо важливо мати поруч друзів та партнерів, що розділяють наші цінності. Як відповідальний національний бізнес Parimatch Ukraine продовжує підтримувати Україну та українців, допомагаючи ЗСУ та українському спорту. Впевнені, що ФК "Львів" буде радувати нас своїми перемогами на футбольному полі, — відзначили в Parimatch Ukraine.

На прес-конференції не оминули й тему війни.

— Коли в країні йде війна 9 років, з яких рік – повномасштабна війна… Коли ми бачимо, що окупанти робили з нашими дітьми, з нашими жінками, ми не допустимо, щоб російський прапор висів біля нашого. Ми підтримуємо хлопців на фронті і для нас важливо, що російського біля нас не було на відстані в тисячі кілометрів. Наші славетні ЗСУ все для цього роблять, дякуємо їм за це, — заявив Вадим Левчук.

Новачки ФК "Львів"

Нагадаємо, що ФК "Львів" розпочне другу частину сезону домашнім матчем проти "Минаю" в понеділок 6 березня.