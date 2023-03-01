ФК "Львов": "Важно, чтобы русского у нас не было на расстоянии в тысячи километров"

Клуб в межсезонье подписал сразу 14 новых футболистов

В преддверии старта второго круга сезона Украинской Премьер-лиги ФК "Львов" совместно с официальным партнером Parimatch Ukraine провели пресс-конференцию, на которой представили зимних новичков клуба и обсудили будущие перспективы команды.

В межсезонье "горожане" подписали сразу 14 новых футболистов, среди которых, как опытные украинские игроки, так и мощные легионеры.

- Задача команды проста: остаться в Премьер-лиге и уже с лета формировать совсем другие планы и задачи. А в дальнейшей перспективе – Еврокубки, — прокомментировал зимнюю трансферную кампанию генеральный директор ФК "Львов" Вадим Левчук.

Директор ФК "Львов" Вадим Левчук

Главный тренер команды Олег Дулуб отметил, что команда действительно получила усиление и готова выполнять поставленные перед ней задачи:

– На сборах мы пытались донести до игроков нашу модель игры, как нам это удалось – покажет сезон. Мы очень тщательно подбирали исполнителей, каждого просматривали, с каждым отдельно общались. И по уровню мастерства эти футболисты значительно выше, чем ушедшие, — заявил белорусский специалист.

Главный тренер ФК "Львов" Олег Дулуб

Новым капитаном ФК "Львов" стал голкипер Александр Рыбка, также присоединившийся к команде зимой. Экс-игрок национальной сборной Украины стремится привнести в коллектив свой опыт и уверенность в своих силах.

– Я еще не почувствовал в полном объеме ответственность от того, что стал капитаном. Но я благодарен команде за этот выбор, мне приятно. Мы будем делать все необходимое для успеха.

Новый капитан ФК "Львов" Александр Рыбка

Еще один новичок львовян Адеринсола Эсеола заметил, что нынешним девизом "горожан" станет лозунг их официального партнера Parimatch Ukraine – Рождены в Украине – заряжены побеждать!

Новый игрок ФК "Львов" Адеринсола Эсеола

- В такое сложное для Украины время для нас особенно важно иметь рядом друзей и партнеров, разделяющих наши ценности. Как ответственный национальный бизнес Parimatch Ukraine продолжает поддерживать Украину и украинцев, помогая ВСУ и украинскому спорту. Уверены, что ФК "Львов" будет радовать нас своими победами на футбольном поле, – отметили в Parimatch Ukraine.

На пресс-конференции не обошли и тему войны.

— Когда в стране идет война 9 лет, из которых год – полномасштабная война… Когда мы видим, что оккупанты делали с нашими детьми, с нашими женщинами, мы не допустим, чтобы российский флаг висел рядом с нашим. Мы поддерживаем ребят на фронте и для нас важно, чтобы ничего русского у нас не было на расстоянии в тысячи километров. Наши славные ВСУ все для этого делают, спасибо им за это, — заявил Вадим Левчук.

Новички ФК "Львов"

Напомним, что ФК "Львов" начнет вторую часть сезона домашним матчем против "Миная" в понедельник 6 марта.