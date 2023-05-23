Чемпіонат України з футболу, 28 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Ігровий тур триватиме лише два дні

В середу, 24 травня, матчами "Колос" — "Динамо" та "Дніпро-1" — "Ворскла" стартує 28-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2022/23. Напередодні стало відомо, що остання команда Української прем’єр-ліги (УПЛ) ФК "Львів" припиняє своє існування.

З розкладом та результатами всіх ігор УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Додамо, що усі лідери першості свої матчі зіграють у середу, 24 травня. У центральній грі туру зустрінуться "Зоря" та "Шахтар".

Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 28 туру УПЛ

24 травня, середа

"Колос" — "Динамо" — 13:00, setantasports.com

"Дніпро-1" — "Ворскла" — 13:00, YouTube

"Верес" — "Олександрія" — 15:00, setantasports.com

"Зоря" — "Шахтар" — 17:00, YouTube

25 травня, четвер

"Минай" — "Рух" — 13:00, setantasports.com

"Інгулець" — "Металіст 1925" — 14:00, setantasports.com

"Львів" — "Чорноморець" — 14:00, setantasports.com

"Кривбас" — "Металіст" — 15:00, setantasports.com

Турнірне становище команд в УПЛ за підсумками 27 туру

З результатами та відеооглядами матчів 27-го туру чемпіонату України з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.

Раніше повідомлялося, що наступного сезону УПЛ Олександр Усик може дебютувати у вищому дивізіоні українського футболу.