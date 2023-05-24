Цыганков одним финтом спас свою команду от поражения в Примере (видео)

Виктор поучаствовал в голевой атаке своей команды

"Жирона" украинского вингера Виктора Цыганкова продолжает борьбу за место в еврокубках, хотя не факт, что попадет туда по спортивному принципу.

В матче 36-го тура испанской Примеры сезона 2022/23 против "Сельты" (1:1) украинец был одним из лучших. Об этом сообщает статистический портал WhoScored.

По информации источника, хавбек сборной Украины был в тройке лучших на поле в составе своей команды. WhoScored оценил действия Виктора в 7,2 балла. Лучше оценка в "Жироне" только у центрального защитника Бернардо Эспиносы – 7,3.

Оценки игрокам за матч "Сельта" - "Жирона"

25-летний Цыганков отыграл весь матч, заработал пенальти, нанес один удар по воротам, провел 3 удачные обводки из 4, отдал 16 точных передач из 22 (73%), в том числе 2 ключевые, заработал 2 фола и трижды вынес мяч.

Именно пенальти, которое заработал Виктор, спасло "Жирону" от поражения. На 56-й минуте Виктор пошел в обводку и обманным движением оставил центрбека хозяев не у дел. Тот лишь ценой фола остановил Цыганкова.

Ранее сообщалось, что Цыганков отметился двумя предголевыми пасами в матче с конкурентом за еврокубки.

Напомним, Виктор заработал ассист в матче против "Реала Сосьедад".