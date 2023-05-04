Цыганков вновь феерит в чемпионате Испании: повержен конкурент за еврокубки (видео)

Украинец поучаствовал во всех голевых атаках своей команды

В четверг, 4 мая, "Жирона" за которую выступает вингер сборной Украины Виктор Цыганков, провела матч 33-го тура чемпионата Испании сезона 2022/23 против "Мальорки". Обе команды ведут борьбу за место в Лиге конференций, правда, команду украинца могут не допустить к еврокубкам, даже если они попадут туда по спортивному принципу.

Игра, проходившая в Жироне, завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1. Цыганков вышел в старте и блестяще провел игру, отметившись двумя предголевыми пасами. Об этом сообщает "Телеграф".

Под занавес первого тайма именно навес украинца со штрафного привел к голу Бернарду. А на 84-й минуте встречи Виктор разогнал атаку, которая привела к взятию ворот в исполнении Валентина Кастельяноса. Гости сумели распечатать ворота каталонцев лишь раз — гол на счету Ведата Мурики.

Полный видеообзор матча "Жирона" — "Мальорка"

Этот результат поднял "Жирону" на промежуточное седьмое место в турнирной таблице Примеры. Если, "Реал" выиграет Кубок Испании, то седьмое место станет еврокубковым, а если "Осасуна" окажется сильнее за Сливочных, то лишь шестое место в лиге даст право играть в ЛК.

Турнирное положение команд в Примере

Ранее сообщалось, что в прошлом туре Цыганков отметился ассистом в игре против "Севильи". Накануне "Жирона" уничтожила "Реал", забив Сливочным 4 мяча.