Циганков знову феєрить у чемпіонаті Іспанії: знищено конкурента за єврокубки (відео)

Українець взяв участь у всіх гольових атаках своєї команди

У четвер, 4 травня, "Жирона", за яку виступає вінгер збірної України Віктор Циганков, провела матч 33-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2022/23 проти "Мальорки". Обидві команди ведуть боротьбу за потрапляння до Ліги конференцій, щоправда, команду українця можуть не допустити до єврокубків, навіть якщо вони попадуть туди за спортивним принципом.

Гра, що проходила у Жироні, завершилася мінімальною перемогою господарів із рахунком 2:1. Циганков вийшов у старті і блискуче провів гру, відзначившись двома передгольовими пасами. Про це повідомляє "Телеграф".

Під завісу першого тайму саме навіс українця зі штрафного призвів до гола Бернарду. А на 84-й хвилині зустрічі Віктор розігнав атаку, яка призвела до взяття воріт у виконанні Валентина Кастельяноса. Гості зуміли пробити воротаря каталонців лише раз – гол на рахунку Ведата Мурікі.

Повний відеоогляд матчу "Жирона" — "Мальорка"

Цей результат підняв "Жирону" на проміжне сьоме місце у турнірній таблиці Прімери. Якщо "Реал" виграє Кубок Іспанії, то сьоме місце стане єврокубковим, а якщо "Осасуна" виявиться сильнішою за Вершкових, то лише шосте місце в лізі дасть право грати в ЛК.

Турнірне становище команд у Прімері

Раніше повідомлялося, що минулого туру Циганков відзначився асистом у грі проти "Севільї". Напередодні "Жирона" знищила "Реал", забивши Вершковим 4 м’ячі.