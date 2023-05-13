"Жирона" закамбечила в матче Примеры: у Цыганкова результативное действие (видео)

Украинец отметился ассистом

В субботу, 13 мая, "Жирона", за которую довольно успешно выступает украинец Виктор Цыганков, провела выездной матч против "Реала Сосьедад".

Встреча 34 тура испанской Примеры сезона 2022/23 состоялась на стадионе "Аноэта" и завершилась со счетом 2:2. Об этом сообщает пресс-служба "Жироны" в Twitter.

Уже к середине первого тайма хозяева вели со счетом 2:0 — с пенальти отметился Микель Оярсабаль, а также отличился знаменитый Давид Сильва. На 37-й минуте бразилец Ян Коуту после передачи Цыганкова отыграл один мяч, а в дополнительное к первому тайму время уругваец Кристиан Стуани сравнял счет. Во втором тайме команды голов не забивали.

Видео ассиста Цыганкова в матче "Реал Сосьедад" — "Жирона"

Видеообзор матча "Реал Сосьедад" — "Жирона"

Таким образом, "Жирона" Цыганкова временно находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, которое дает право на попадание в квалификации Лиги конференций. "Реал Сосьедад" занимает четвертую позицию (место в Лиге чемпионов).

Турнирное положение команд в Примере

Напомним, в прошлом туре Цыганков отметился двумя предголевыми пасами, а его команда взяла три очка у "Мальорки". До этого Виктор отдал голевую передачу в победном матче с "Севильей".