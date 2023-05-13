"Жирона" закамбечила у матчі Прімери: у Циганкова результативна дія (відео)

Українець відзначився асистом

У суботу, 13 травня, "Жирона", за яку досить успішно виступає українець Віктор Циганков, провела виїзний матч проти "Реала Сосьєдад".

Зустріч 34 туру іспанської Прімери сезону 2022/23 відбулася на стадіоні "Аноета" і завершилася з рахунком 2:2. Про це повідомляє пресслужба "Жирони" у Twitter.

Вже до середини першого тайму господарі вели з рахунком 2:0 — з пенальті відзначився Мікель Оярсабаль, також гол на рахунку знаменитого Давіда Сільви. На 37-й хвилині бразилець Ян Коуту після передачі Циганкова відіграв один м’яч, а в додатковий до першого тайму час уругваєць Крістіан Стуані зрівняв рахунок. У другому таймі команди голів не забивали.

Відео асиста Циганкова у матчі "Реал Сосьєдад" — "Жирона"

Відеоогляд матчу "Реал Сосьєдад" — "Жирона"

Таким чином, "Жирона" Циганкова тимчасово перебуває на сьомому місці у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, яке дає право на потрапляння до кваліфікації Ліги конференцій. "Реал Сосьєдад" займає четверту позицію (місце в Лізі чемпіонів).

Турнірне становище команд у Прімері

Нагадаємо, минулого туру Циганков відзначився двома передгольовими пасами, а його команда взяла три очки у "Мальорки". До цього Віктор віддав гольову передачу у переможному матчі із "Севільєю".