Циганков одним фінтом врятував свою команду від поразки у Прімері (відео)

Віктор узяв участь у гольовій атаці своєї команди

"Жирона" українського вінгера Віктора Циганкова продовжує боротьбу за місце у єврокубках, хоча не факт, що потрапить туди за спортивним принципом.

У матчі 36-го туру іспанської Прімери сезону 2022/23 проти "Сельти" (1:1) українець був одним із найкращих. Про це повідомляє статистичний портал WhoScored.

За інформацією джерела, хавбек збірної України був у трійці найкращих на полі у складі своєї команди. WhoScored оцінив дії Віктора у 7,2 бала. Найкраща оцінка у "Жироні" лише у центрального захисника Бернардо Еспіноси – 7,3.

Оцінки гравцям за матч "Сельта" — "Жирона"

25-річний Циганков відіграв весь матч, заробив пенальті, завдав одного удару по воротах, провів 3 вдалі обведення з 4, віддав 16 точних передач з 22 (73%), у тому числі 2 ключові, заробив 2 фоли й тричі виніс м’яч.

Саме пенальті, яке заробив Віктор, врятувало "Жирону" від поразки. На 56-й хвилині Віктор пішов в обведення й обманним рухом залишив центрбека господарів не при справах. Той лише ціною фолу зупинив Циганкова.

Раніше повідомлялося, що Циганков відзначився двома передгольовими пасами у матчі з конкурентом за єврокубки.

Нагадаємо, Віктор заробив асист у матчі проти "Реала Сосьєдад".