Православ’я та "Матриця": Ломаченко вийшов на бій з Хейні в релігійній футболці (відео)

Боксер не зрадив своїх традицій

Український боксер Василь Ломаченко з’явився в рингу на поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі проти американця Девіна Хейні у релігійній футболці.

Глядачі могли побачити православні символи на чорному тлі. При цьому українець традиційно включив саундтрек із легендарної картини "Матриця".

Тим часом Хейні з’явився на бій у костюмі скелета.