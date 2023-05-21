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Православ’я та "Матриця": Ломаченко вийшов на бій з Хейні в релігійній футболці (відео)

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
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Глядачі могли побачити на футболці Ломаченка православні символи Новина оновлена 21 травня 2023, 07:10
Глядачі могли побачити на футболці Ломаченка православні символи. Фото Скріншот відео

Боксер не зрадив своїх традицій

Український боксер Василь Ломаченко з’явився в рингу на поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі проти американця Девіна Хейні у релігійній футболці.

Глядачі могли побачити православні символи на чорному тлі. При цьому українець традиційно включив саундтрек із легендарної картини "Матриця".

Тим часом Хейні з’явився на бій у костюмі скелета.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Девін Хейні