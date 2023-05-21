Православ’я та "Матриця": Ломаченко вийшов на бій з Хейні в релігійній футболці (відео)
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Боксер не зрадив своїх традицій
Український боксер Василь Ломаченко з’явився в рингу на поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі проти американця Девіна Хейні у релігійній футболці.
Глядачі могли побачити православні символи на чорному тлі. При цьому українець традиційно включив саундтрек із легендарної картини "Матриця".
Тим часом Хейні з’явився на бій у костюмі скелета.