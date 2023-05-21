Православие и "Матрица": Ломаченко вышел на бой с Хейни в религиозной футболке (видео)
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Боксер не изменил своим традициям
Украинский боксер Василий Ломаченко появился в ринге на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против американца Дэвина Хейни в религиозной футболке.
Зрители могли увидеть на ней православные символы на черном фоне. При этом украинец традиционно включил саундтрек из легендарной картины "Матрица".
Между тем, Хейни появился на бой в костюме скелета.