Православие и "Матрица": Ломаченко вышел на бой с Хейни в религиозной футболке (видео)

Боксер не изменил своим традициям

Украинский боксер Василий Ломаченко появился в ринге на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против американца Дэвина Хейни в религиозной футболке.

Зрители могли увидеть на ней православные символы на черном фоне. При этом украинец традиционно включил саундтрек из легендарной картины "Матрица".

Между тем, Хейни появился на бой в костюме скелета.