Укр

Православие и "Матрица": Ломаченко вышел на бой с Хейни в религиозной футболке (видео)

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
Дата публикации
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Зрители могли увидеть на футболке Ломаченко православные символы Новость обновлена 21 мая 2023, 07:10
Зрители могли увидеть на футболке Ломаченко православные символы. Фото Скриншот видео

Боксер не изменил своим традициям

Украинский боксер Василий Ломаченко появился в ринге на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против американца Дэвина Хейни в религиозной футболке.

Зрители могли увидеть на ней православные символы на черном фоне. При этом украинец традиционно включил саундтрек из легендарной картины "Матрица".

Между тем, Хейни появился на бой в костюме скелета.

Теги:
#Бокс #Василий Ломаченко #Девин Хейни