"Люди гибнут, а Вася молчит": украинцы отказываются болеть за Ломаченко

Не всех украинцев порадовала новость о бесплатной трансляции боя с участием скандального боксера

Промоутерская компания Top Rank Boxing приняла решение показать бесплатно для украинцев супербой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) и американцем Девином Хейни (29-0, 15).

В сети мнение пользователей насчет просмотра поединка разделилось. На одной из официальных страниц боксера в Instagram под соответствующим постом разгорелись жаркие дебаты. Украинцы массово отказываются болеть за отечественного боксера, хотя любители бокса довольны, что смогут увидеть один из самых ожидаемых поединков года.

Некоторые пользователи отметили, что раньше болели за Василия, однако теперь им стыдно за это. Все из-за неоднозначной позиции спортсмена касательно полномасштабного вторжения рф в Украину, а также поддержки УПЦ МП.

В сети высказались касательно боя Ломаченко - Хейни

Бесплатная прямая видеотрансляция боя Ломаченко — Хейни доступна на сайте "Телеграф". Начало эфира в 03:00 по киевскому времени, главный бой вечера бокса в Лас-Вегасе начнется ориентировочно после 06:00. Ранее букмекеры обновили свой прогноз на этот поединок.