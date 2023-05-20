"Люди гинуть, а Вася мовчить": українці відмовляються вболівати за Ломаченка

Не всіх українців порадувала новина про безкоштовну трансляцію бою за участю скандального боксера

Промоутерська компанія Top Rank Boxing вирішила показати безкоштовно для українців супербій за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) та американцем Девіном Хейні (29-0, 15).

У мережі думка користувачів щодо перегляду поєдинку розділилася. На одній із офіційних сторінок боксера в Instagram під відповідним постом розгорілися палкі дебати. Українці масово відмовляються вболівати за вітчизняного боксера, хоча любителі боксу задоволені, що зможуть побачити один із найочікуваніших поєдинків року.

Деякі користувачі відзначили, що раніше вболівали за Василя, проте зараз їм соромно за це. Все через неоднозначну позицію спортсмена щодо повномасштабного вторгнення рф в Україну, а також підтримки УПЦ МП.

У мережі висловилися щодо бою Ломаченко — Хейні

Безкоштовна пряма відеотрансляція бою Ломаченко — Хейні доступна на сайті "Телеграф". Початок ефіру о 03:00 за київським часом, головний бій вечора боксу у Лас-Вегасі розпочнеться орієнтовно після 06:00. Раніше букмекери оновили свій прогноз на цей поєдинок.