Ломаченко — Хейні: прозвучали гімни України та США
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Боксери готуються вийти у ринг
Перед поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між українським боксером Василем Ломаченком та Девіном Хейні пролунали національні гімни обох країн.
Гімн України виконала українська співачка Мар’яна Соболь, тоді як гімн США – її американський колега Брендон Брігем.
"Телеграф" проводить текстову онлайн-трансляцію поєдинку, що проходить у США. В Україні не наважилися транслювати бій за участю Ломаченка у прямому ефірі через скандальність українця.
Ломаченко б’ється у рукавичках Venum чорно-оливкового кольору, де по краях розташовані прапори України та його рідного міста Білгород-Дністровського (Одеська область).
Українець проводив тренування під цими кольорами під час заключної підготовки до бою з американцем. При цьому на тлі цих кольорів він звертався до вболівальників.