Ломаченко — Хейні: прозвучали гімни України та США

Боксери готуються вийти у ринг

Перед поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між українським боксером Василем Ломаченком та Девіном Хейні пролунали національні гімни обох країн.

Гімн України виконала українська співачка Мар’яна Соболь, тоді як гімн США – її американський колега Брендон Брігем.

"Телеграф" проводить текстову онлайн-трансляцію поєдинку, що проходить у США. В Україні не наважилися транслювати бій за участю Ломаченка у прямому ефірі через скандальність українця.

Ломаченко б’ється у рукавичках Venum чорно-оливкового кольору, де по краях розташовані прапори України та його рідного міста Білгород-Дністровського (Одеська область).

Українець проводив тренування під цими кольорами під час заключної підготовки до бою з американцем. При цьому на тлі цих кольорів він звертався до вболівальників.