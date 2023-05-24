"Він був гарною людиною": Легенда українського футболу неодноразово зустрічався і пив разом із Шойгу

Колишній футболіст не міг повірити, що буде війна

Легендарний ексфутболіст "Динамо" Ігор Бєланов, в якого за курйозних обставин не склалася кар’єра в Німеччині, зізнався, що зустрічався з міністром оборони рф Сергієм Шойгу та навіть випивав разом із ним.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Josimar. За словами володаря "Золотого м’яча" 1986 року, йому було важко повірити, що почнеться війна, адже він мав добрі стосунки і з Україною, і з росією.

"Я навіть неодноразово зустрічався з Шойгу, коли він був міністром з надзвичайних ситуацій. Він був теплим, вітав мене щоразу, ми разом грали у футбол і пили разом", — заявив Бєланов.

Бєланов — найкращий футболіст Європи 1986 року

Легендарний ексгравець висловив нерозуміння, що відбувається з головою Шойгу зараз, адже 10 років тому, за його словами, вони могли зателефонувати один одному, відвідати одне одного або навіть чимось допомогти.

"Зараз я навіть не хочу йому дзвонити, люди цього не зрозуміють. Це нечесно. Він — ворог. Нещодавно я був присутнім на відкритті нового стадіону. Там були українські солдати, які не мали ані рук, ані ніг. Декілька з них були 18-річними. Якийсь ідіот з путінської армії зруйнував їхнє життя. Як таке може відбуватися?", — дивується Бєланов.

Ексфутболіст "Динамо" зазначив, що не хотів би зустрічатися з путіним, якого назвав егоцентричною людиною, і якому, вважає він, немає сенсу щось говорити.

"Шойгу був приємною людиною, коли я з ним зустрічався. Пам’ятаю, перед виставковим матчем я забув удома шорти. Він не дуже хороший гравець, тож завжди хотів, щоб в його команді грали найкращі.

Він спитав мене, де мої шорти, а я відповів, що забув їх удома. Він тут же пішов і повернувся за п’ять хвилин з новою парою. Не часто генерали приносять тобі футбольні шорти, чи не так? Щиро кажучи, зараз я не хочу йому нічого казати. Яка різниця?", — резюмував Бєланов.

Раніше став відомим розмір окладу володаря "Золотого м’яча" в УАФ.

Перед цим зірка українського боксу Олександр Усик назвав ім’я українського гравця, який може виграти "Золотий м’яч".