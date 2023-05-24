"Он был хорошим человеком": Легенда украинского футбола неоднократно встречался и пил вместе с Шойгу

Бывший футболист не мог поверить, что будет война

Легендарный экс-футболист "Динамо" Игорь Беланов, у которого при курьезных обстоятельствах не сложилась карьера в Германии, признался, что встречался с министром обороны рф Сергеем Шойгу и даже выпивал с ним вместе.

Об этом он рассказал в интервью изданию Josimar. По словам обладателя "Золотого мяча" 1986 года, ему было трудно поверить, что начнется война, ведь у него были хорошие отношения и с Украиной, и с россией.

"Я даже неоднократно встречался с Шойгу, когда он был министром по чрезвычайным ситуациям. Он был теплым, приветствовал меня каждый раз, мы вместе играли в футбол и пили вместе", — заявил Беланов.

Беланов - лучший футболист Европы 1986 года

Легендарный экс-игрок выразил непонимание, что происходит с головой Шойгу сейчас, ведь 10 лет назад, по его словам, они могли позвонить друг другу, навестить друг друга или даже чем-то помочь.

"Сейчас я даже не хочу ему звонить, люди этого не поймут. Это нечестно. Он — враг. Недавно я присутствовал на открытии нового стадиона. Там были украинские солдаты, у которых не было ни рук, ни ног. Несколько из них были 18-летними. Какой-то идиот из путинской армии разрушил их жизни. Как такое может происходить?", — недоумевает Беланов.

Экс-футболист "Динамо" отметил, что не хотел бы встречаться с путиным, которого назвал эгоцентричным человеком, и которому, считает он, бессмысленно что-то говорить.

"Шойгу был приятным человеком, когда я с ним встречался. Помню, перед выставочным матчем я забыл дома шорты. Он не очень хороший игрок, поэтому всегда хотел, чтобы в его команде играли лучшие.

Он спросил меня, где мои шорты, а я ответил, что забыл их дома. Он тут же ушел и вернулся через пять минут с новой парой. Не часто генералы приносят тебе футбольные шорты, правда? Честно говоря, сейчас я не хочу ему ничего говорить. Какая разница?", — резюмировал Беланов.

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Перед этим звезда украинского бокса Александр Усик назвал имя украинского игрока, который может выиграть "Золотой мяч".