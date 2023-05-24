Легендарну українську гімнастку включили до Міжнародної зали слави

Спортсменка зробила блискучу кар’єру

Минулого вікенду знаменита радянська гімнастка з України Оксана Омелянчик отримала світове визнання. Напередодні український гімнаст Ілля Ковтун викликав фурор на Кубку світу в Єгипті.

Українка, а також Кодзі Гушикен із Японії та Мітч Гейлорд із США були офіційно включені до Міжнародної зали слави гімнастики (IGHOF). Про це повідомляє intlgymnast.

Омелянчик є абсолютною чемпіонкою світу (1985). Крім того, вона перемагала ще на двох ЧС та брала "срібло" у командній першості. Також на її рахунку одна золота, одна срібна та дві бронзові медалі чемпіонату Європи.

"Ми з України, і ми пишаємося цим. Я дуже вдячна за номінацію сьогодні. Це дуже багато означає для мене, української гімнастики та української федерації, і сьогодні я почуваюся королевою", — заявила Омелянчик.

Наприкінці своєї промови Омелянчик подякувала всім, хто підтримує Україну, а також закликала до миру в Україні та в усьому світі.

Раніше повідомлялося, що українські гімнасти вибороли кілька медалей на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) скоротив термін дискваліфікації українському гімнасту Олегу Верняєву.