Український гімнаст феєрично тріумфував на етапі Кубка світу (відео)

Спортсмен виграв одразу чотири медалі

Український гімнаст Ілля Ковтун завоював два золоті в останній день Кубка світу в єгипетському Каїрі після двох медалей на його старті.

Як повідомляє "Телеграф", дві нагороди вищої проби спортсмен виграв на паралельних брусах та перекладині. Загалом в активі 19-річного атлета три золота та одна бронза.

Якщо на перекладині українець випередив бельгійця Максима Жентгеса з невеликою перевагою понад 0.3 бали, то в паралельних брусах отримав на вражаючі 8.3 бали більше, ніж єгиптянин Мохамед Афіфі.

Ще дві нагороди підкорилися Ковтуну в перший день Кубка світу — золото у вільних вправах і бронза на коні.

Також медаль, яка стала для нього першою в сезоні, завоював інший українець Назар Чепурний. 20-річний гімнаст записав у свій актив срібло в опорному стрибку.

В середині квітня українські гімнасти успішно виступили на чемпіонаті Європи, де Ковтун виграв золото, а Ігор Радівілов – бронзу.

Раніше збірна України зі спортивної гімнастики підкорила загальнокомандний медальний залік за підсумками Кубка світу в Досі.

Перед цим Ковтуну заборонили проводити тренування у футболці жовто-синіх кольорів із написом "Зупиніть війну".