Украинский гимнаст феерически триумфовал на этапе Кубка мира (видео)

Спортсмен выиграл сразу четыре медали

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал два золота в последний день Кубка мира в египетском Каире после двух медалей на его старте.

Как сообщает "Телеграф", две награды высшей пробы спортсмен выиграл на параллельных брусьях и перекладине. Всего в активе 19-летнего атлета три золота и одна бронза.

Если на перекладине украинец опередил бельгийца Максима Жентгеса с небольшим перевесом в более 0.3 балла, то в параллельных брусьях получил на внушительные 8.3 балла больше, чем египтянин Мохамед Афифи.

Еще две награды покорились Ковтуну в первый день Кубка мира — золото в вольных упражнениях и бронза на коне.

Также медаль, которая стала для него первой в сезоне, завоевал другой украинец — Назар Чепурной. 20-летний гимнаст записал в свой актив серебро в опорном прыжке.

В середине апреля украинские гимнасты успешно выступили на чемпионате Европы, где Ковтун выиграл золото, а Игорь Радивилов — бронзу.

Ранее сборная Украины по спортивной гимнастике покорила общекомандный медальный зачет по итогам Кубка мира в Дохе.

Перед этим Ковтуну запретили проводить тренировку в футболке желто-синих цветов с надписью "Остановите войну".