Легендарную украинскую гимнастку включили в Международный зал славы

Спортсменка сделала блестящую карьеру

В минувший уик-энд знаменитая советская гимнастка из Украины Оксана Омельянчик получила мировое признание. Накануне украинский гимнаст Илья Ковтун произвел фурор на Кубке мира в Египте.

Украинка, а также Кодзи Гушикен из Японии и Митч Гейлорд из США были официально включены в Международный зал славы гимнастики (IGHOF). Об этом сообщает intlgymnast.

Омельянчик является абсолютной чемпионкой мира (1985). Кроме того, она побеждала еще на двух ЧМ и брала "серебро" в командном первенстве. Также на ее счету одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали чемпионата Европы.

"Мы из Украины, и мы гордимся этим. Я очень благодарна за номинацию сегодня. Это очень много значит для меня, украинской гимнастики и украинской федерации, и сегодня я чувствую себя королевой", — заявила Омельянчик.

В конце своей речи Омельянчик поблагодарила всех тех, кто поддерживает Украину, а также призвала к миру в Украине и во всем мире.

Ранее сообщалось, что украинские гимнасты завоевали несколько медалей на чемпионате Европы.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации украинскому гимнасту Олегу Верняеву.