Звезда украинской художественной гимнастики сменила гражданство и страну выступлений

Атлетка через год начнет защищать цвета Израиля

Чемпионка Украины и Европы по художественной гимнастике Мелания Тур решила выступать за сборную Израиля. Недавно биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех восстановила гражданство рф после бегства в россию.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG). 18-летняя спортсменка сменила украинское гражданство на израильское.

Отмечается, что данные изменения в биографию Тур уже внес исполком FIG. Теперь она сможет защищать цвета новой сборной с 12 мая 2024 года.

Атлетка пять раз выигрывала чемпионат Украины среди юниоров и дважды — среди мастеров спорта. Также она становилась чемпионкой Европы в 2020 году в командном зачете.

Ранее украинская художественная гимнастка Кристина Пограничная завоевала серебро на польском турнире "Gdynia Rhythmic Stars 2023".

Также юные гимнастки Украины преуспели на соревнованиях в Испании. Перед этим там же украинки выиграли серебряные медали в групповом многоборье.

Вдобавок, успешно украинки выступили в эстонском Тарту.